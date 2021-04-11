Bakan açıkladı! O bina yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde çökme riski bulunan 8 katlı binanın yıkılacağını açıkladı.

Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın "makaslama" yöntemiyle yıkım çalışmaları sırasında iş makinası arızalandı.

Yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlandı.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olay yerine giderek çalışmaları inceledi. Bakan Kurum, "apılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

8 KATLI BİNA BOŞALTILMIŞTI

İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etmişti.

Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanelerine yönlendirilmişti.

Öte yandan, lazerle yapılan ölçümde apartmanın yaklaşık 30 santim kaydığı belirtildi.