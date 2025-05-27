  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan açıkladı, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Bakan açıkladı, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Bakan açıkladı, ödemelerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere iletilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,4 milyar lira kaynak aktardıklarını belirterek, ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla Türkiye genelindeki SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirtti.

Bakan Göktaş, ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını hatırlattı.

SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü bildiren Bakan Göktaş, "Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 1,4 milyar lira kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında ek kaynak aktardık. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımları hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırarak yanlarında olacağız. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

 

text-ad
Etiketler kurban bayramı bayram ödeme ihtiyaç sahipleri kaynak sydv sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe kaybetti, Mauro Icardi bombayı patlattı Fenerbahçe kaybetti, Mauro Icardi bombayı patlattı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! Narin cinayetinde cezalar onandı! Karar dosyasından çıkan ayrıntı; annesi, amcası, ağabeyi... Narin cinayetinde cezalar onandı! Karar dosyasından çıkan ayrıntı; annesi, amcası, ağabeyi... Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor... Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi! Önce SONAR ardından da AREA son seçim anketi sonuçlarını açıkladı Önce SONAR ardından da AREA son seçim anketi sonuçlarını açıkladı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a vedasındaki ayrıntı dikkat çekti... Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a vedasındaki ayrıntı dikkat çekti... Özel hastanede skandal! Hayatını kaybeden kadının cenazesi kayboldu! Özel hastanede skandal! Hayatını kaybeden kadının cenazesi kayboldu! İstanbul'da kapalı pazar yerine kimyasal saldırı! İstanbul'da kapalı pazar yerine kimyasal saldırı! Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar Temmuz ayında kim ne kadar ara zam alacak ? İşte masadaki zamlar Arka Sokaklar'ın ve Akasya Durağı'nın sempatik güzeli yıllar sonra ortaya çıktı Arka Sokaklar'ın ve Akasya Durağı'nın sempatik güzeli yıllar sonra ortaya çıktı
Galatasaray'ın Coşkun Sabah'ın seslendirdiği şampiyonluk şarkısı ortaya çıktı Galatasaray'ın Coşkun Sabah'ın seslendirdiği şampiyonluk şarkısı ortaya çıktı Dijital para transfer platformu Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! Dijital para transfer platformu Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! Öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerini ağlatan sürpriz Öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerini ağlatan sürpriz İstanbul'da güpegündüz silahlı pusu: Kurşun yağmuruna tutup öldürdüler! İstanbul'da güpegündüz silahlı pusu: Kurşun yağmuruna tutup öldürdüler! 36 ilde FETÖ operasyonu: 61 askeri personel tutuklandı 36 ilde FETÖ operasyonu: 61 askeri personel tutuklandı Eyüpspor'da Arda Turan devri resmen sona erdi Eyüpspor'da Arda Turan devri resmen sona erdi İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı Şampiyonluk kutlamalarında büyük kabus: Onlarca yaralı var! Şampiyonluk kutlamalarında büyük kabus: Onlarca yaralı var! Berat Albayrak geri dönüyor! Belli ki Erdoğan affetmiş.. Berat Albayrak geri dönüyor! Belli ki Erdoğan affetmiş..