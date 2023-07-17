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Bakan açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheli tespit edildi

Bakan açıkladı: Orman yangınlarıyla ilgili 7 şüpheli tespit edildi
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Adalet Bakan Yılmaz Tunç, 10-17 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 7 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya ile Manavgat'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını belirtti. Tunç, bu kapsamda toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini ifade etti. Tunç, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüphelinin tutuklandığını, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, Hatay Belen’de 2 şüphelinin gözaltına alındığını, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Tunç, "Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. 

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Etiketler orman yangını yılmaz tunç
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