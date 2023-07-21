Bakan açıkladı: Son 10 günde 40 ilde orman yangını çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 günde 40 ilde 203 orman yangını çıktığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 günde 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi. Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor. Bu suça sebep olmayalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım" dedi.

ORMAN YANGINI SUÇ VE CEZALARI

Bakan Yumaklı ayrıca, orman yangını suç ve cezalarına ilişkin görsel paylaştı. Yumaklı'nın paylaştığı tabloya göre; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermenin cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis, kasten orman yakmanın cezası 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası, devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde ormanları yakmanın cezası müebbet hapis ve 20 bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası, ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden mahali terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak, ormana dört kilometre mesafede ve Orman Kanunu’nun 31-32'nci maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve benzer bitki örtüsü yakmanın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası. Ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde ise bu suçlardan dolayı ayrıca ceza uygulanacağı belirtildi.

DHA