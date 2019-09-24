Bakan açıkladı; Türkiye Rusya'dan Su-57 alabilir

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı kapsamında Sputnik'e konuşan Şentop, Rusya'dan olası Su-57 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop, bu konuyla ilgili bir soru üzerine "Neden olmasın? Elbette her ülkenin savunma sanayisine ihtiyacı var, gerektiğinde Türkiye bu adımı atabilir. S-400 meselesini hatırlarsınız, aynı şey olmuş ve biz S-400 almıştık. Türkiye, kendi güvenliğine yönelik araçları yalnızca elverişli koşullar altında alabilir" dedi.

'ABD'YLE DEVRİYELER SONUÇ VERMEZSE OPERASYON DÜZENLERİZ'

Şentop, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin de konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki militanların imhası ve bu bölgedeki terör koridorunun imhası konusunda kararlı olduğunun altını çizen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, orada hemen operasyon düzenleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Öncelik ordumuzu, ABD'lilerle ortak devriyeler gerçekleştiriyor. Eğer bu olumlu sonuç vermezse, hiç şüphesiz Türkiye, bağımsız olarak karar alarak Fırat'ın doğusunda operasyon düzenleyecek" dedi.

Şentop, güvenli bölgenin en kısa zamanda kurulacağını da kaydetti.





