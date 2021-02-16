Bakan Akar 13 şehit verdiğimiz Gara operasyonunu TBMM'de anlatıyor - CANLI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TBMM'de Gara operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Akar açıklmasında 'Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bu bölgedeki teröristlerin bir kısmının Gara'yı seçtiği, oraya odaklandığı bize gelen bilgiler arasında bulunmaktadır. Teröristler her an gelebilirler diye korksalar da yine kendilerini emniyette hissetmişlerdir.

Herhangi bir şekilde karadan destek olmadan yapılan bir operasyon olması nedeniyle daha önceki operasyonlardan farklıdır. Hedeflere yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır, hedefler özenle seçilmiş.

Sivil halkın can güvenliğine özen gösterilmiştir. Saat 5.45'te hava hücum harekatı başlatılmış, özel kuvvet unsurlarımız helikopterle inmeye başlamıştır.

İlk temasta bölgelerden birinde 2 şehit ve bir yaralı olmuştur. Yaralı subayımız hastanede şehit olmuştur.

Buraya mutlaka kara operasyonu yapmak mecburiyetimiz var.