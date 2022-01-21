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Bakan Akar: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afrin'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlarda 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Şırnak Havalimanı’nda Vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Akar, Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile toplantı gerçekleştiriyor.

"18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afrin merkezine yapılan ve sivil insanların hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, “Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı. Bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Operasyonlarımız devam ediyor, önümüzdeki saatlerde bu sayının artmasını bekliyoruz” dedi.

 

Etiketler msb ırak sınırı sınır tsk hulusi akar
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