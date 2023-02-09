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Bakan Akar: 500'den fazla uçak deprem bölgesine yardım sevk ediyor

Bakan Akar: 500'den fazla uçak deprem bölgesine yardım sevk ediyor
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Bakan Akar deprem bölgesinden yaptığı son açıklamada, Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle: Şu an sadece Hatay Havalimanı kapalı. Orada da çok yoğun çalışmalar sürüyor. Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz Yarın sahra hastanelerinin buraya sevki söz konusu. Yarın sabahtan itibaren Hatay'a nakletmeye çalışacağız. Tüm hava araçları geri dönüşte depremzedeleri tahliye etti. TSK, tüm kışla ve tesislerini depremzedelere açtı.Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar.

Etiketler bakan akar uçak deprem
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