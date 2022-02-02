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  3. Bakan Akar açıkladı; PKK'ya Kış Kartalı Hava Harekâtı darbesi

Bakan Akar açıkladı; PKK'ya Kış Kartalı Hava Harekâtı darbesi

Irak ve Suriye'nin kuzeyine "Kış Kartalı" adı verilen harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Akar, "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekatı icra edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için hava harekatı icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı "Kış Kartalı" hava harekâtı icra edilmiştir" denildi.

"TÜM UÇAKLARIMIZ EMNİYETLE ÜSLERİNE DÖNDÜ"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kış Kartalı harekatında, ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre harekat ile terör örgütüne ağır bir darbe vurulmuş oldu. Harekatta çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN "KIŞ KARTALI" PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terörü kaynağında kurutma stratejisinin, sınır güvenliğine, toprak bütünlüğüne ve milli birliğe büyük katkılar sunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği bu stratejinin küresel barışa da hizmet ettiğini belirtti.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" başlıklı açıklamasını alıntılayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına karşı başlattığı "Kış Kartalı" hava harekatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir."

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