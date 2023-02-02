Bakan Akar: Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı yapacağız

Milli Savunma Bakanı Akar, "En ileri teknolojik araçların kullanılmasıyla ve hudut birliklerimizin en ileri çapta takviyeleriyle hudutlarımız korunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı Kars'ta icra edildi. Kar, kış demeden vatani görev için tatbikatlarını başarıyla sürdürüyor. Son olarak, dosta güven düşmana korku veren güvenlik güçleri, 17 ülkeden katılımcıyla Kış Tatbikatı-2023 düzenledi.

189'u yabancı olmak üzere 2 bin 113 personelin yer aldığı, 43 değişik türde 651 araç, 28 farklı tür ve çapta 865 silah kullanılan tatbikat, zor şartlar altında gerçekleştirildi.

18 Ocak'ta başlayan tatbikat bugün sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar da tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılarak açıklamalarda bulundu.

"Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı yapacağız"

Bakan Akar'ın buradaki, terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde devam etmektedir. Bu operasyonlar meşru müdafaa kapsamında yapılmaktadır. Operasyonlar en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

Hudut namustur anlayışıyla, en ileri teknoloji araçların kullanılmasıyla ve hudut birliklerimizin en ileri çapta takviyeleriyle hudutlarımız korunmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın.

Bizim tek hedefimiz teröristler. Bu durum çarpıtılıyor. Bu çarpıtmalara karşı uyanık olunması lazım. Yerli ve milli İHA’larımız SİHA’larımız, tanklarımız, helikopterlerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı da yapacağız. Yakında Kızılelma’yı da kullanmaya başlayacağız.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik süreciyle ilgili bizim tutumumuz açık ve net. Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık ve rezil eylemleri engellemek yerine kormuş kollamışlardır. Akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Taahhütlerin ve verilen sözlerin yerine getirilmesiyle ancak adımlar atılabilir.