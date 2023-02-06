Bakan Akar duyurdu: 3 bin 500 Mehmetçik deprem bölgesinde

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına 3 bin 500 personelin katıldığını açıkladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’da deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Akar, 8’inci Komando Tugayı’ndaki incelemelerinin ardından Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği AFAD Koordinasyon Merkezi’ne geçti. Akar, gazetecilerin çalışmalara ilişkin sorusu üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 85 milyon vatandaşın güvenliği ve huzuru için var olduğunu belirtti.

‘HAVA YARDIM KORİDORU’ OLUŞTURULDU

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası’nı oluşturduklarını ve hemen çalışmalara başlandıklarını ifade eden Akar, "Öncelikle Hava Kuvvetlerimize bağlı uçaklarımızla ‘hava yardım koridoru’ oluşturuldu. A400m nakliye uçakları dahil, 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara’dan Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi. Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına 8 Doğal Afet Kurtarma Timi, arama kurtarma köpekleriyle beraber katılıyor. Bununla birlikte Kıbrıs’tan da Doğal Afet Yardım Takımı Gaziantep’e intikal etti" diye konuştu.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 3 BİN 500 PERSONELİMİZ KATILIYOR"

Doğrudan Milli Savunma Bakanlığı ile irtibata geçen yabancı ülkelerin yardımlarına yönelik taleplerin AFAD Hava Koordinasyon Merkezi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek uygun havaalanlarına yönlendirildiğini açıklayan Akar, "Bunun yanında 25 adet seyyar sahra mutfağı, 15’er adet banyo ve tuvalet konteyneri deprem bölgelerine ilk aşamada sevk edildi. Depremden etkilenen tüm bölgelerde çadır kurma faaliyetlerine de devam ediyoruz. Şu ana kadar depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburlarımız dahil toplam 3 bin 500 personel katılıyor. Bir kısım personelimizin de arama kurtarma alanlarına intikalleri devam ediyor. Şimdiye kadar 14 ülkenin savunma bakanı arayarak hem geçmiş olsun dileklerini hem de yardıma hazır oldukları mesajını iletmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman olduğu gibi bu zor günde de asil milletinin emrinde, görevinin başındadır. Buradan depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah sıkıntıların üstesinden geleceğiz." dedi.