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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmi davetlisi olarak İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.

İngiliz mevkidaşı Wallace tarafından Muhafız Tören Alanı’nda askeri tören ile karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve İngiliz mevkidaşı yürüyerek Savunma Bakanlığı’na geçti. Burada Akar ve Wallace önce baş başa görüştü, ardından iki bakan heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Etiketler bakan akar
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