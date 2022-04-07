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Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü: ''Acil'' talep...

Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü: ''Acil'' talep...

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

"ACİL" TALEP

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde kara veya denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

Akar, görüşmede, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha belirtti.

Etiketler bakan akar rus talep
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