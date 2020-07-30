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  3. 30 Temmuz 2020 21:18

Bakan Akar, sınır hattında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, sınır hattında incelemelerde bulundu
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Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne’ye geldi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Vali Ekrem Cenalp, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. 

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