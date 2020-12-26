  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Aralık 2020 12:20

Bakan Akar ve komuta kademesi Libya'ya gitti!

Hafter'in tehdidi sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Libya'ya hareket etti.

Bakan Akar ve komuta kademesi Libya'ya gitti!
A+ A-

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

 
 
 

Türkiye , libya , tehdit , hulusi akar , hafter
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM