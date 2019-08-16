Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı, GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer karşıladı.

Akar ve TSK'nın komuta kademesinin bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacağı öğrenildi.

ABD HEYETİ GENELKURMAY'I ZİYARET ETTİ

ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Yardımcısı ve heyeti Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Dün Şanlıurfa’da kurulan harekat merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret etmiştir" denildi.