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  3. 10 Mayıs 2019 14:03

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınırdaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar ve komutanlar sınırda
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, birliklerde denetlemelerde bulunmak üzere Hatay’a geldi. Bakan Akar ve komutanlar havalimanında Vali Rahmi Doğan, 2’nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ile komutanlar, Hatay Valiliğini de ziyaret etti. Valilik özel defterini imzalamasının ardından Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Vali Doğan ile görüştü.

İHA

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