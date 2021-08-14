  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İran sınırında incelemelerde bulundu.

Bakan Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile birlikte, havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra sıfır noktasındaki, 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevziine geçti. Alınan tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar’a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir" yanıtını verdi.

Bakan Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi’ne geçti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2'nci Hudut Bölük Komutanı’na Türk bayrağı emanet etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı. Bakan Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

DHA

Etiketler hulusi akar iran sınırı denetim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında
AK Parti iktidarı sel ve yangınlar için para toplarken AK Partili belediye bakın ne yaptı
İçme suyu hattından çıkan ''şey'' şoke etti
Sedat Peker'den yeni haftasonu incileri; 8 ilimizi işaret etti
Validebağ Korusu'nu yakarken yakalandı, serbest kaldı
TEM'de 20 arabanın arka arkaya lastiği aynı anda patladı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı; yüz yüze eğitimin masadaki ilk kuralı belli oldu
Kastamonu'ndaki felaketin sebebi bu mu ? Haritaya göre göz göre göre felaket!
Kastamonu Bozkurt'taki kabus havadan böyle görüntülendi
Acı haberler bitmiyor: Sel felaketinde can kaybı yükseldi