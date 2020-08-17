Bakan Akar ve Orgeneral Güler'den Libya çıkarması

Bakan Akar ve Orgeneral Güler'in ziyareti dolayısıyla Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Libya Hükümeti’nin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ile Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen ve diğer Türk ile Libyalı yetkililerce karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı.

Törenin ardından Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'na gitti.