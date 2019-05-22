Bakan Akar yeni askerlik sistemini anlattı: 2 bin lira harçlık verilecek

ABD ile S-400 gerilimi, İdlib'deki gelişmeler ve yeni askerlik sistemi ilgili dikkat çekici mesajlar veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İŞTE YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

''Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Askerliğini subay olarak yapan doktorlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü yapmış sayılacak.

ABD İLE S-400 KRİZİ

Anlaşma imzalandı, bu iş bitti. F-35 programı devam ediyor, henüz keskin bir dönüş yok.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

Bir grup Türk askeri Rusya'da S-400 eğitimine başladı. Sistemin alt yapısı için Rus askerleri Türkiye'ye gelebilir.

FRANSA'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Fransa, Türkiye'ye SAMP-T hava savunma sistemi gönderecek.

YUNANİSTAN'LA EGE GÖRÜŞMELERİ

Bir ilki gerçekleştiriyoruz bütün sorunlar masada.

İDLİB'DE REJİMİN SALDIRILARI

TSK gözlem noktalarını kesinlikle boşaltmayacak. Rusya'dan rejimi kontrol etmesini istiyoruz.''