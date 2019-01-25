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  3. 25 Ocak 2019 17:21

Bakan Akar'dan ABD'li isimle ktirik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.

Bakan Akar'dan ABD'li isimle ktirik görüşme
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede Akar tarafından, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklenti ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Jeffrey'i kabul ettiği görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı bildirildi.

Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."

AA

suriye , hulusi akar , abd
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