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  3. 27 Ağustos 2018 21:07

Bakan Akar'dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'dan flaş açıklamalar
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Milli Savunma Bakanı Akar terörle mücadeleyi işaret ederek "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır" dedi .

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörle mücadeleyi işaret ederek  "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır. Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı. 

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