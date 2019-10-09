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  3. 09 Ekim 2019 11:43

Bakan Akar'dan harekat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonla ilgili ''Harekatla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İntikaller, hazırlıklar sürüyor'' dedi.

Bakan Akar'dan harekat açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na geldi.

Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son durum hakkında konuşan Akar, şunları söyledi:

"Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu’nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız.”

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