Bakan Akar'dan kimyasal silah açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK envanterinde kimyasal silah bulunduğu iddialarını yalanladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin sunumunda “TSK’da Kimyasal Silah bulunduğu" yönündeki iddialara yanıt verdi.

Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC’nin TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor."

Öte yandan başta ABD olmak üzere yabancı muhataplarına "PKK eşittir YPG" olduğunu her seviyede dile getirdiklerini, teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ettiklerini aktaran Akar, şöyle konuştu:

"PKK eşittir YPG olduğu hususunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Esasen, bizzat terörist elebaşları da Suriye'deki sözde komutanların, daha önce PKK saflarında yer aldığını basında açıkça itiraf etmiştir. Ayrıca ABD Senatosunda düzenlenen oturumlarda, bazı uzmanlar ABD'nin YPG ile ilişkisinin sonlandırılması gerektiğini belirtmektedir. Sonuç olarak asil milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Pençe serisi harekatlarla Irak'ın kuzeyinde teröristlerce "girilemez" denilen yerlere girildiğini, bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini dile getiren Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesindedir. Terör örgütü sözde elebaşları iki gece aynı yerde yatamamaktadır. Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadele, Irak'la koordineli ve yakın iş birliği içerisinde sürdürülmektedir." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının başarıyla icra edildiğini, İdlib bölgesinde Bahar Kalkanı harekatıyla da yeni bir göç dalgası ve başta kadınlar ile çocuklar olmak üzere insanlık dramının yaşanmasının da önlendiğini anımsatan Akar, "Unutulmamalıdır ki terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha büyük ve kapsamlı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı. Bu operasyonlar sonucunda, yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Suriye harekat alanında zaman zaman ateşkes ihlalleri ve saldırılar meydana gelmektedir. Yapılan her türlü tacize ve saldırıya misliyle karşılık verilmekte, her türlü tedbirler alınmaktadır." ifadelerini kullandı.