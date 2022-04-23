  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Akar'ın, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi belirtildi.

'İNSANI YARDIM' VURGUSU
TSK'ye ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

AA

Etiketler hulusi akar ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriyeliler bir olup saldırdı! Bir kişi yaralandı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tepkili 23 Nisan mesajı gündem oldu
İdam istiyoruz idaaaaam! Kız çocuğu tecavüzcüsünün elinden kurtarıldı
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’yi şoke eden itiraf: Eşim beni eltimle aldatıyor
2023 seçimlerinde AK Parti kaybederse ne olacak ? İşte muhalefetin Erdoğan sonrası atacağı ilk adım
Hayat Bilgisi'nin Amil Hoca'sı Tarık Papuççuoğlu'ndan sürpriz itiraf
Erdoğan'ın bu fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Güneşli havayı gören İstanbullular akın etti; metrelerce kuyruk oluştu
İşte 23 Nisan'da 23 Nisan'ı unutan gazeteler!
6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı