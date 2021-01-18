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  3. 18 Ocak 2021 12:13

Bakan Akar'dan kritik ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Irak'a resmi ziyarette bulundu.

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Bakan Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinde ilk durağının Irak Savunma Bakanlığı olması bekleniyor.

Savunma Bakanı Cuma Anad tarafından askeri törenle karşılanacak Akar ve Orgeneral Güler'in, Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan Mustafa Kazimi ve İçişleri Bakanı Osman Ganimi dahil olmak üzere bazı görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Görüşmelerdeki temel konunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin olacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı , Hulusi Akar , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
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