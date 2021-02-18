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  3. 18 Şubat 2021 22:04

Bakan Akar'dan NATO toplantısı sonrası flaş açıklama

Bakan Akar, "(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan NATO toplantısı sonrası flaş açıklama
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize yönelik lisans kısıtlamaları, yaptırım girişimi ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını açıkça müttefiklerimizin dikkatine getirdik.

(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik."

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