Bakan Akar'dan NATO toplantısı sonrası flaş açıklama

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemize yönelik lisans kısıtlamaları, yaptırım girişimi ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını açıkça müttefiklerimizin dikkatine getirdik.
(NATO Savunma Bakanları Toplantısı) Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik."
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