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  3. 18 Mayıs 2020 21:56

Bakan Akar'dan şehit askerimiz için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Halil Çakır için bir taziye mesajı yayınladı.

Bakan Akar'dan şehit askerimiz için taziye mesajı
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şehit Çakır'ın, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesinde 12 Mayıs'ta keşif, gözetleme faaliyetini yürütürken şarapnel parçasının başına isabet etmesiyle ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde bugün şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, şehit er için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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