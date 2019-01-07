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  3. 07 Ocak 2019 15:05

Bakan Akar'dan Trump'ın danışmanına sert tepki

Milli Savunma Bakanı Akar, ''Kürtlerin korunmasına ilişkin anlaşma sağlanmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz'' diyen ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a tepki gösterdi.

Bakan Akar'dan Trump'ın danışmanına sert tepki
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz, PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi.
Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Akar, "TSK'nın mücadelesi yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Bizim mücadelemiz, bölgede başta Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerledir" dedi.

ABD'den Türkiye'ye: Anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyizABD'den Türkiye'ye: Anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyiz

 

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