Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert sözler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Yunanistan'ın hukuksuz saldırgan eylemlerine gerekli karşılığı verdik, vermeye devam edeceğiz'' dedi.

Zorlu eğitimin ardından pilot olmaya hak kazanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 151 subay için Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, “2020-2021 Dönemi Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni” düzenlendi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar törene beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldı.

Törendeki konuşmasında savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Bakan Akar, Türkiye’nin Ege’de iyi komşuluk ilişkileri, dostluk, barış ve zenginliklerin adil paylaşımından yana olduğunu belirtti.

"ISRARLA SABAH KALKIYOR ‘TÜRKİYE’ DİYOR, AKŞAM YATIYOR ‘TÜRKİYE’ DİYOR"

“Uluslararası hukuk, anlaşmalar ne diyorsa onların yerine getirilmesini istiyoruz” ifadesini kullanan Bakan Akar, Türkiye’nin diyalog çağrılarının, davetlerinin karşılık bulamadığını belirterek şunları söyledi:

“Komşumuz Yunanistan’daki bazı siyasiler inatla, ısrarla sabah kalkıyor ‘Türkiye’ diyor, akşam yatıyor ‘Türkiye’ diyor. Düşmanca, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürüyor. Bunların Yunan halkına da büyük zarar verdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bazı emekli askerler, bazı siyasiler, üniversitelerdeki bazı öğretim görevlilerinin de bizim anlattıklarımızı anladıklarını ve orada dillendirdiklerini de memnuniyetle müşahede ediyoruz. Biz bir an önce diyaloğun, yapıcı ortamın sağlanmasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, anlaşmalara uyulmasını bekliyoruz. Binlerce ada içinde Türkiye’ye en yakın adalara üst düzey ziyaretler yaparak, birtakım törenlerle, eylemlerle, konuşmalarla bu tahriklerle bir yere varılamayacağını anlamalarını bekliyoruz.”