Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" dedi.
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