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  3. 04 Kasım 2020 21:41

Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" dedi.

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