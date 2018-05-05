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  3. 05 Mayıs 2018 16:23

Bakan Albayrak'tan Afrin açıklaması

Enerji Bakanı Albayrak İstanbul Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'tan Afrin açıklaması
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İstanbul Gençlik Festivali'nde önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Bugünü o kadar okumalıyız ki geleceğe öyle adım atalım. Her bir kurumun, devletin hedefi vardır. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefi var.

Bu yolculuk içerisinde bir hedefimiz var. Bu ülkeyi bir üst lige çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu süreç hepimizden tek tek başlıyor.

Bugünü doğru okursak geleceği öyle planlarız. Geleceği en iyi gençlerin okuduğuna inanıyorum.

Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda yerli teknolojimizin önemi var.

Sadece ilim yeterli değil, ilim imtihanı çok zordur. Faziletli bir ilime ulaşmak amacımız olmalı.

Şunu aklımızdan çıkarmayacağız; 'Bugün dünden iyi olacak.'

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