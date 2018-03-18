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  3. 18 Mart 2018 15:25

Bakan Albayrak'tan Afrin mesajı

Enerji Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Çekmeköy 4. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'tan Afrin mesajı
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Enerji Bakanı Berat Albayrak AK Parti'nin Çekmeköy 4.Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Afrin'in teröristlerden temizlendiğini söyleyen Albayrak, Afrinlilerin yakın zamanda köylerine döneceğini ifade etti.

AK Parti'nin Çekmeköy 4. Olağan Kongresi'nde konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak Afrinharekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Afrin'in teröristlerden temizlendiğini söyleyen Albayrak, Afrinlilerin yakın zamanda köylerine döneceğini ifade etti.

BAKAN ALBAYRAK TWİTTER HESABINDAN 18 MART MESAJI YAYINLADI!

Türk milletinin bağımsızlığa adanan karakterinin en yüce nişanesi, istiklal ve istikbaline yönelik her türlü tehdidi bertaraf edeceğinin göstergesi olan Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

ak parti , berat albayrak
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