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Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye, Somali'de petrol ve doğal gaz arayacak

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye, Somali'de petrol ve doğal gaz arayacak
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali offshore'unda petrol ve doğal gaz aramak için anlaşma imzaladığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, Somali offshore'unda petrol ve doğal gaz arayacak. Karadan 50 kilometre ve 100 kilometre açıkta saha bulunuyor. Sismik işlem gerçekleştireceğiz. Oruç Reis gemimizi gönderiyoruz. Bu iş sondaja ve sondaj sonrası keşifle neticelenecek. Deniz derinliği 2000-3000 metre. Deniz tabanıyla birlikte 7 kilometrelik sondaj gerçekleştirmiş olacağız. 2016 yılından itibaren ortaya koyduğumuz stratejik çerçevede kendi ekipmanlarımızla bu faaliyetleri yapacak durumdayız.
Oruç Reis 50 kişilik ekiple Somali'ye gidecek, 5 tane destek gemisi eşlik edecek, deniz kuvvetleri iştirak edecek.

Etiketler Bakan Bakan Bayraktar duyuru
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