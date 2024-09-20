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Bakan Bayraktar'dan Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz platformu açıklaması

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz platformu açıklaması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çanakkale'de Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz platformunu karşılayarak, platformun çalışma planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıklamaları şu şekilde:

20 yıl boyunca her gün 10 milyon metreküplük bir üretimle inşallah ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak. 20 yıl boyunca 20 tane çapayla deniz tabanına sabitlenecek. Her gün bu gemiye vardiya ile beraber yaklaşık 140 personel çalışacak. Bunların çoğu Türk insanımız olacak. Karadaki ekiple beraber toplam 165 kişilik bir ekip 7-24 çalışacak. İnşallah tesisimiz milletimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. 

Birkaç ay Çanakkale’de misafir olacak, ondan sonra inşallah Filyos’a hareket edecek. 

Bakan Bayraktar'dan Türkiye'nin ilk yüzer doğalgaz platformu açıklaması - Resim : 1

YÜZER PLATFORMUN İSMİ OLACAK MI? 

Elbette ki bir isim olacak biz öneriler üzerinde çalışıyoruz. Bunları değerlendirip Cumhurbaşkanına arz ederiz. 

KARADENİZ’DE ÜRETİM PLANLAMASI NASIL OLACAK? 

Faz-1'deki çalışma devam ediyor. Toplam 12 kuyu ile 2025 ilk çeyrek hedefimiz 10 milyon metreküp. Faz-2 için üretim üssünü planlamıştık. Yaklaşık 10 milyon metreküp gazı karaya vereceğiz. İnşallah 2026 içinde toplam 9 milyon hanemize yetecek kadar doğal gazı kendi sahalarımızdan üretmiş olacağız. Faz-3 çalışmalarımız devam ediyor. 

AA

Etiketler Bakan Bayraktar Bakanı Alparslan Bayraktar Yüzer doğalgaz platformu
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