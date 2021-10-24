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Bakan Bey'e günlük 2 bin TL'ye koruma aracı

Bakan Bey'e günlük 2 bin TL'ye koruma aracı

Cumhurbaşkanlığı 30 Haziran'da kamudaki araç saltanatını azaltmak için tasarruf genelgesi yayınlarken, Milli Eğitim Bakanlığı, 4 adet lüks koruma aracı kiralamak için ihaleye çıkıyor.

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Ayhan'ın haberine göre; 11 Kasım 2021'de yapılacak ihale sonrası kiralık araçlar 1 Ocak 2022'de teslim alınacak ve 31 Aralık 2022'ye kadar kullanılacak. Araçların günlük kirası en az 2 bin liraya gelecek.

Öncü ve artçı 4 araç, 2021 model ve en az 1950 motor olacak. Araçlarda siren, tepe lambası, megafon, mavi kırmızı çakar bulunacak. Bakanlık geçtiğimiz yıl da koruma polisleri için 4 öncü ve artçı araç kiralamış, bu araçlar için 583 bin 200 TL ödemişti. Araçların geçen yılki günlük kirası, 2 bin 160 TL olmuştu.

Bakanlıkça kiralanacağı belirtilen araçlar özelliklerine göre piyasada yaklaşık en az 900 bin TL'den satılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz nisan ayında, Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde de 9 ay süreyle 4 adet öncü ve artçı araç kiralamıştı. Bakanlık 2021 yılı sonuna dek kiraladığı bu 4 araç için 583 bin 200 TL ödemişti. 2020 model 150 beygir gücündeki 4 aracın günlük kirası 2 bin 160 TL olarak hesaplanmıştı.

İhale bilgilerine göre araçların kapı camları ve arka camı da siyah filmli olacak.

(Kaynak)

Etiketler milli eğitim bakanı koruma koruma aracı kiralık araç
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