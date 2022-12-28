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Bakan Bilgin'den ''EYT'' açıklaması

Bakan Bilgin'den ''EYT'' açıklaması
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alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi

Erdoğan'ın açıklamasının ardından  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz! Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler eyt bakan bilgin düzenleme
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