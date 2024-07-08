Bakan Bolat'tan tepki çeken sözler: ''Afganlar giderse hayvancılık biter''

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki Afgan kaçakların gitmelerinin hayvancılığı bitireceğini ifade etti.

Türkiye'de iktidarın sığınmacı politikalarına yönelik tartışmalar aralıksız sürerken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki Afganların gitmeleri durumunda hayvancılığın biteceğini savundu.

Bolat, Sabah'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz.