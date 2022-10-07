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Bakan Bozdağ açıkladı! Yeni ''cezası az'' suçlar için yeni düzenleme

Bakan Bozdağ açıkladı! Yeni ''cezası az'' suçlar için yeni düzenleme

Adalet Bakanı Bozdağ, ''Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz'' dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, ''Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz'' dedi.

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