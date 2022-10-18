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Bakan Bozdağ o anlarla ilgili açıklama yaptı: Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir

Bakan Bozdağ o anlarla ilgili açıklama yaptı: Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'daki faciada hayatını kaybeden madencinin cenazenin defnedilmesi sonrasında Kur'an-ı Kerim okumuştu. Bozdağ, gündem olan o anlarla ilgili açıklama yaptı.

 TTK'ya ait Amasra maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkay Kesim'in cenazesi, Epçiler köyünde toprağa verilmişti. Cenazenin defnedilmesi sonrasında Kur'an-ı Kerim okunurken. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şehit madencinin başında bir müddet Kur'an-ı Kerim okumuştu. Gündem olan bu anlarla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

"LAİKLİKLE İLİŞKİLENDİRİLEMEZ"
Bakan Bozdağ açıklamasında "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçlanamaz. Adalet Bakanı veya başkaca bir yöneticinin Kur’an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez." ifadelerini kullandı.

"ASIL KINANACAK, KUR'AN OKUYAN BAKAN DEĞİLDİR"
Bozdağ söz konusu paylaşımında "Kur’an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kur’an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur’an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük duadır. Asıl kınanacak, Kur’an okuyan Bakan değildir; Bakan’ın Kur’an okumasından rahatsız olandır." ifadelerine yer verdi.

"BENİM İÇİN ŞEREFLERİN EN BÜYÜĞÜDÜR"
Bozdağ açıklamasının devamında "Kaldı ki şehit madencimizin mezarında “Kur’an okudu” diye ayıplanmak, kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüğüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur’an okuyanlardan eylesin…" dedi.

Etiketler kuranı kerim bakan bozdağ açıklama
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