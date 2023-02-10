''Bakan Bozdağ'ın danışmanı aradı, telefonda diklendi''

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soru yöneltmesinin ardından Bozdağ’ın ‘Bilal’ isimli bir danışmanı tarafından arandığını açıklayarak “Diklenince kapadım. Devletin geldiği hale bak” dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı etiketleyerek Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 kentte yıkıma neden olan depremlerde yıkılan binalara ilişkin soru sordu.

Gazeteci Işık, paylaşımında Bakan Bozdağ’ı etiketleyerek “Sayın Bakan, size ulaşmaya çalıştım ama asla yanıt alamadım. O halde buradan sorayım: Hırsız müteahhitler, mühendisler, yapı denetim şirketi yetkilileri yurt dışına kaçsın diye mi bekliyoruz? Şu ana kadar hakkında işlem yapılan kaç kişi var?” sorularını yöneltti.

Gazeteci Işık, kısa süre sonra yaptığı ikinci paylaşımda, Bozdağ’ın Bilal isminde bir basın danışmanı tarafından Whatsapp üzerinden arandığını aktardı.

Işık, ikinci paylaşımında şunlara yer verdi:

“Adalet Bakanı'nın danışmanı Bilal isimli biri aradı WP'dan, "Kardeşim sen nasıl tivit atıyorsun..." deyince, "Yavaş uslübunuzu düzeltin benimle böyle konuşamazsınız" dedim. "Hiç üslubumu da düzeltmiyorum" deyip diklenince kapadım. Devletin geldiği hale bak!”