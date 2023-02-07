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  3. Bakan Çavuşoğlu: 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personeli sahada

Bakan Çavuşoğlu: 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personeli sahada

Bakan Çavuşoğlu: 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personeli sahada
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da depremle ilgili son durumu aktardı.

Bakan Çavuşoğlu'nın açıklamalarından satır başları şöyle;  36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personeli sahada. 7 ülkeden ilave ekiplerin hızlı bir şekilde intikali için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 50 binin üzerinde yatak kapasitesine ulaştık deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın gelip kalabilmesi için. Vatandaşlarımı Antalya'da imkanlarla yerleşme imkanına sahip olacaklar.

Etiketler çavuşoğlu deprem yardım ülke
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