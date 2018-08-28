Bakan Çavuşoğlu: ABD bize hava savunma sistemi satmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Litvanya’da mevkidaşı ile yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, ABD'nin, Rusya'dan alınacak olan S-400'ler için 'kararınızı gözden geçirin' çağrısına yanıt vererek "Amerika patriotları bize satma garantisi veriyor mu? F-35'te bile her gün tehditler, yok kongreden geçmez, yok şu olmaz bu olmaz, hep böyle şartlar. Ama benim hava savunmamı korumam lazım. Herkeste füze var, bu füzelere karşı ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil, bir zorunluluk" dedi.



Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

İki ülke arasında diyaloğun olması önemli. Dışişleri Bakanı olarak ben de diplomasiden yanayım. Sorunları çözmek sayın Cumhurbaşkanımızın da yetki ve talimatıyla için çok da çaba sarf ettik. Dolayısıyla kongre üyelerinin de Türkiye’ye gelmesi önemli. Çünkü Amerika'da farklı kurumlar var, farklı pozisyonlar var, farklı düşünceler var, tam bir karmaşa var. Türkiye'nin önemini bilen kongre üyeleri de var. Tabi FETÖ yüzünden zehirlenen, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var.

FETÖ, Litvanya'da da özellikle Tatar toplumunu bölmeye çalışıyor, bölmeye çalışıyor hatta bizim ilişkilerimizi de zehirlemeye çalışıyor. Ama biz buna müsaade etmeyiz. Burada Tatar toplumunun nasıl Kırım'da Ukrayna'da birliği önemliyse burada da önemli. Biz bu konuda Litvanya yönetimine her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü Tatarlar bizim akrabalarımız.

Sonuçta bu ilişkiler önemli ama artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Normalleştirmek için kabul edilemez şartlar da koymamak lazım. Benim şu anda acil olarak bu hava savunma sistemine ihtiyacım var. Ben bu hava savunma sistemini müttefiklerimden başta ABD olmak üzere almak istedim. Fakat bu ülkeler ülkeler bize satamadı ya da satmak istemedi. Benim de ihtiyacım var.

Şimdi orta vadeli, uzun vadeli anlaşmamız var. Ortak üretime de geçeceğiz ama şu an benim acil ihtiyacımız karşılayacak bir müttefikim yok maalesef.

Amerika patriotları bize satma garantisi veriyor mu? F-35'te bile her gün tehditler, yok kongreden geçmez, yok şu olmaz bu olmaz, hep böyle şartlar. Ama benim hava savunmamı korumam lazım. Herkeste füze var, bu füzelere karşı ben kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim için bir tercih değil, bir zorunluluk. F-35'in biz ortağıyız zaten. Bu çok taraflı bir projedir. "Ben istedim Türkiye çıkar" bu yaklaşım yanlıştır, uluslararası hukuk var.

Kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse, onun da mutlaka bir karşılığı olur. Onu kendilerine de zaten söyledik. Biz Amerika ile olan tüm sorunlarımızı iki eşit ortak gibi konuşup, çözüp yolumuza devam etmek isteriz. tek tarafın baskısıyla olacak işler değil bunlar.

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