Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu "Türkiye, NATO’nun her alandaki faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Ukrayna savaşı sonrasında NATO’un savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi için atılan adımlara da ilave destek sağlayacağız. İsveç'te kurulan yeni hükümetin NATO konusunda daha kararlı olduğunu görüyoruz. Yeni İsveç Başbakanı, cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak gelecek hafta Ankara'ya geliyor" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile saat 19.20’de Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Madrid zirvesi değerlendirilirken, terör konusu da görüşüldü. Bakan Çavuşoğlu ve Genel Sekreter Stoltenberg görüşmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TAHIL ANLAŞMASININ 20 GÜN SONRA TEKRARDAN YENİLENMESİ GEREKİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Terörizm NATO’ya karşı öncelikli tehdittir. Türkiye her zaman ittifakın sorumluluk ve öncü üyelerinden birisi olmuştur. Türkiye’, NATO’nun her alandaki faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Ukrayna savaşı sonrasında NATO’un savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi için atılan adımlara da ilave destek sağlayacağız. Ukrayna konusundaki tutumuz belli. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz. Karadeniz’den tahıl ihracatı, cumhurbaşkanımızın çabalarıyla çözüldü. Ama 20 gün sonra bu anlaşmanın tekrardan yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz şekilde devam etmesi için çabalarımız devam edecek. NATO’nun genişlemesi, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği gündemdeydi. Malumunuz Madrid’de üçlü bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Her iki ülke bakanları bu muhtıraya bağlılıklarını dile getiriyor. Esas olan bu muhtıralarda olan maddelerin uygulanması. İsveç'te kurulan yeni hükümetin daha kararlı olduğunu görüyoruz. Yeni İsveç Başbakanı, cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak gelecek hafta Ankara'ya geliyor. Bu konuları kendileriyle görüşme imkanınız olacak. Ayrıca üç ülke arasında kurulan uzmanlar düzeyinde bir mekanizma vardı. İlk toplantı Helsinki’de gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantı Stockholm’da gerçekleşecek. O toplantıda da atılan ve atılacak adımları gözden geçirme bakımından faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

"İSVEÇ YENİ YASA DÜZENLEMESİ İLE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILIMI PKK DAHİL ENGELLİYOR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye’nin NATO’nun önemli müttefiki olduğunu ifade edere "Türkiye ortak güvenliğimize büyük katkıda bulunmaktadır. Özellikle Irak’taki misyonumuzda kritik rol oynuyorsunuz. Deniz ve hava savunmamıza her açıdan destek veriyorsunuz. NATO'da aynı şekilde Türkiye’nin güvenliğine destek veriyor. Bunu hava savunmasını güçlendirerek ve Doğu Akdeniz’deki hava ve deniz desteği ile gösteriliyor. Dayanışmamız çok önemli. Çünkü bu neslin en önemli güvenlik krizini yaşıyoruz. Bugün bir dizi konuyu konuştuk. Bunlardan biri Ege’deki durum, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği ve Ukrayna’ya vereceğimiz destek, masanın üzerindeki konulardı. Başkan Putin, Ukrayna’da başarısız ama daha fazla zulüm ile devam ediyor. Son haftalarda füzelerin atıldığını, dronelar ile saldırı yapıldığını, altyapının zalimce yok edildiğini ve kışın geldiği dönemde bunların yapıldığını görüyoruz. İran’ın balistik füzelerle Rusya’yı desteklediğini görebiliyoruz ama bu kabul edilir değil. Hiç kimse bu illegal savaşta Rusya’yı desteklememeli. Madrid zirvesinde tüm müttefikler tarihi bir davetle Finlandiya ve İsveç’i NATO’ya davet ettiler. Katılım protokollerini imzaladılar. Hem Finlandiya hem de İsveç liderleri ile geçen hafta konuştum. Her iki ülkenin muhtırayı uygulayacak adımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Finlandiya ve İsveç, Türkiye ile olan iş birliklerini arttırdılar. Terörizm konusunda kalıcı bir mekanizma oluşmuş oldu. İsveç yeni bir yasa düzenliyor, terör örgütlerine katılımı PKK dahil olmak üzere engelliyor. Daha fazla ülkeye iade ve sınır dışı olayları gerçekleşmeye başladı. İadeler arttı. Finlandiya ve İsveç Türkiye ile arasındaki anlaşmanın şartlarını yerine getiriyorlar" dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 4 Kasım'da bir araya gelmesi planlanıyor.