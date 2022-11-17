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Bakan Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasına herkes uymalı

Bakan Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasına herkes uymalı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, tahıl koridoru anlaşmasının 4 ay uzatılmasını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard Casaubon'ın Ankara'yı ziyaretinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

"Bu tahıl anlaşmasının uzatılması epeydir gündemde. Özellikle Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması da gündemde. Bu istanbul'daki mutabaktın bir parçası.

Özellike Rus amonyakının Odessa ve bazı Avrupa ülkelerinden ihracatı konusunda yoğun temas yürütmemiz gerekiyordu. Sonuçta bu konularda önemli adımlar atıldı. Rusya da atılan adımlardan tatmin oldu. Ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım.

Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde ihtiyaç sahibi insanlara gidebilmesi için Rusya’nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması gerekiyor. Anlaşma umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır. Bu adımlar aslında güven artırıcı adımlardır. İnşallah bir daha uzatılmasına gerek kalmaz, ateşkes olur."

Etiketler Bakan Çavuşoğlu tahıl
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