  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Çavuşoğlu'ndan Bulgaristan ziyareti

Bakan Çavuşoğlu'ndan Bulgaristan ziyareti

Bakan Çavuşoğlu'ndan Bulgaristan ziyareti
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Nisan’da iftar programına katılmak için Bulgaristan’ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımızın, ziyaret kapsamında Şumnu’da iş insanlarımıza hitapta bulunması, öğrencilerle ve iftar programı vesilesiyle soydaş toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Etiketler ziyaret çavuşoğlu bulgaristan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
45 ilde ''kontak'' operasyonu: 275 araç ele geçirildi, 484 gözaltı var!
Togg servis ve teslimat noktaları belli oldu
Sen misin listeye itiraz eden! AK Partili başkan görevden alındı
AYM, HDP kararını verdi
Milyonlarca çalışana 5 yıl erken emeklilik müjdesi
Ankara'da Togg şov! Yan yana dizdiler
Kahramanmaraş'ta bir büyük deprem daha
Trabzon'da deprem alarmı: 4 blok için yıkım kararı alındı
Erdoğan seçim müjdelerini açıkladı: Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar imkanı
Köye inen kurt dehşet saçtı! Kuduz çıktı