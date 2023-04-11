Bakan Çavuşoğlu'ndan Bulgaristan ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Nisan’da iftar programına katılmak için Bulgaristan’ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımızın, ziyaret kapsamında Şumnu’da iş insanlarımıza hitapta bulunması, öğrencilerle ve iftar programı vesilesiyle soydaş toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.