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Bakan Çavuşoğlu'ndan İtalya'daki helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan İtalya'daki helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'daki helikopter kazasına ilişkin, helikopterin düştüğü bölgenin tespit edildiğini açıkladı.

İtalya'daki helikopter kazasıyla ilgili Çavuşoğlu, 'Biraz önce haber geldi. Modena Valiliği açıklama yaptı. Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ancak henüz helikopter bulunamadı. Umarım vatandaşlarımız sağ salim kurtarılmışlardır. Gelişmeler hakkında bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız' dedi.

İtalya'da radardan kaybolan helikopterin bulunması için çalışmalar sürdürülürken Eczacıbaşı Holding'ten bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, "İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor.

İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronelar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülüyor.

Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Büyükelçimiz Ömer Gücük ile birlikte arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için" ifadelerine yer verildi.

Etiketler çavuşoğlu italya helikopter kaza
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