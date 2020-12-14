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  3. 14 Aralık 2020 22:18

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye’ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur" açıklamalarında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye’ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur"

Türkiye , açıklama , Bakan Çavuşoğlu
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