Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye’ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur"
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