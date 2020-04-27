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  3. 27 Nisan 2020 15:18

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Bakan'a tokat gibi sözler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin 25 Nisan'da Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğinin yardımıyla THY'ye ait uçakla tahliye edilmesine rağmen Türkiye'yi görmezden gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a ''Bari insani konuları siyasete alet etmeyin.'' diye tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan Bakan'a tokat gibi sözler!
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunan mevkidaşı Dendias'ın, söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti'deki Avrupa Birliği makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştiği yönündeki sosyal medya mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu, mesajında, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti'den getirdik." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Cibuti'den yaptığı tahliyeye Yunan denizcilerin de dahil edilmesi ricasının bizatihi Yunan Dışişleri'nden notayla geldiğine, Bakan Çavuşoğlu'nun bu resmi talebi insani mülahazalarla değerlendirip yardımcı olunması için gerekli talimatları verdiğine dikkati çekti.

Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğinin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci önceki gün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirilmiş, uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğine ait özel araçla Edirne'deki İpsala sınır kapısına götürülmüşlerdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , türkiye , yunanistan
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