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Bakan Çiftçi talimat verdi: ''Gözaltında çıplak arama'' iddialarına soruşturma

Bakan Çiftçi talimat verdi: ''Gözaltında çıplak arama'' iddialarına soruşturma
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, tutuklu bir sanığın gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz aramaya maruz kaldığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Olayı tüm yönleriyle aydınlatmak üzere mülkiye ve polis müfettişleri görevlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü F.T’nin, gözaltı işlemleri sırasında kötü muameleye ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığı yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.  İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin doğrudan verdiği talimat doğrultusunda söz konusu iddiaları aydınlatmak amacıyla resmi bir soruşturma başlatıldı.

Kamuoyunun gündemine yansıyan vahim iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir" denildi. 

Ne olmuştu?

İBB davası kapsamında tutuklu yargılanan F.T., gözaltı işlemi sırasında çıplak arama yapıldığını öne sürmüştü.

F.T. yaşadıkları şöyle anlattı:

"Böyle arşiv odası gibi bir yere aldı kadın memur beni. ‘Soyun’ dedi. ‘Nasıl yani’ dedim. Eldiven taktı eline. Arkada klasörler, çok küçük bir oda. ‘Üstünü çıkar’ dedi. Üstümü çıkardım. Kontrol yaptı. ‘Tamam. Üstünü giyebilirsin’ dedi. ‘Gidebilir miyim’ dedim. ‘Hayır. Eşofmanını da indir’ dedi."

F.T., anlatımının bu bölümünde salondakilere dönerek, “Utananlar varsa çıkabilir, ben utanmıyorum ama yani bu insanların onurunu, gururunu yıkmak için yapılıyormuş ama yapan utansın, ben utanmıyorum” dedi.

Emniyet Yalanlamıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, iki gün önce yaptığı açıklamada F.T.'nin gözaltı sürecine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu. Emniyet, söz konusu süreç boyunca yürütülen tüm işlemlerin yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, herhangi bir usulsüz uygulamanın yaşanmadığını ifade etmişti.

DHA

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Etiketler İçişleri Bakanlığı gözaltı kötü muamele usulsüz arama
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